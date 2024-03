Hartel-Poker: Nächster Bundesligist steigt ein

Marcel Hartel hat sich auf den Zettel vieler Bundesliga-Klubs gespielt. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ hat nun auch der VfL Bochum ein Auge auf den Top-Scorer der zweiten Bundesliga (14 Tore, neun Vorlagen) geworfen. Der 28-Jährige wäre ab dem Sommer ablösefrei zu haben.

Hartel war 2021 für 350.000 Euro Ablöse von Arminia Bielefeld zu den Paulianern gewechselt. In drei Spielzeiten kommt der ehemalige deutsche U-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend auf insgesamt 100 Pflichtspiele für die Hanseaten. Aktuell führt er mit den Kiezkickern die Tabelle in Deutschlands zweihöchster Spielklasse an.

Die Hamburger machen sich Hoffnung auf eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags mit dem technisch versierten Mittelfeldakteur. Das sportliche Abschneiden des Zweitligisten am Ende der Saison wird entscheidend für den weiteren Karriereweg des gebürtigen Kölners sein. Denn es winkt ein Transfer zu einem gestanden Bundesligisten. Zuletzt zeigten auch Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt Interesse.