Dank Sonderregelung: Lyon vor Verpflichtung von Tetê

Olympique Lyon hat etwas zu verkünden. Nicht ohne Grund lädt der Ligue 1-Klub am heutigen Donnerstag um 14:30 Uhr zu einer Pressekonferenz. Was zuerst die ‚L’Équipe‘ berichtete, kann unsere französische Partnerredaktion von Foot Mercato bestätigen: OL wird einen Neuzugang präsentieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Foot Mercato-Informationen handelt es sich dabei um Tetê von Shakhtar Donetsk. Der 22-jährige Brasilianer wird sich dem Team anschließen und bis zum Saisonende in Lyon spielen. Möglich macht das eine Transfer-Sonderregelung der FIFA, die nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eingeführt wurde: Spieler und Trainer aus den Kriegsländern werden transferrechtlich bis zum 30. Juni 2022 als vertragslos betrachtet und können somit bei anderen Klubs unterschreiben.

Auch das brasilianische ‚Yahoo! esportes‘ berichtet von der nahenden Tetê-Verpflichtung und geht noch einen Schritt weiter: Im Sommer wird OL den Flügelspieler von Donetsk demnach festverpflichten.

Ehemaliger Bayern-Firt

Tetê ist einer der Stars der ukrainischen Liga. Der 22-Jährige war im Februar 2019 für 15 Millionen von Grêmio Porto Alegre zu Shakhtar gewechselt. Seitdem stand der dribbelstarke Linksfuß in 108 Spielen auf dem Platz, in denen er 31 Tore erzielen und 15 Treffer auflegen konnte. Zwischenzeitlich zeigte auch der FC Bayern Interesse am Brasilianer.