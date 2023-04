FC Bayern: Tuchel fühlt mit Nagelsmann

Thomas Tuchel hat sich zur Entlassung seines Vorgängers Julian Nagelmann beim FC Bayern geäußert. Dem ‚ZDF‘ sagte der Trainer nach dem 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund: „Ich kann es nachfühlen. Ich war bei meinen letzten beiden Stationen zweimal in der Situation, aus heiterem Himmel gehen zu müssen.“ Nun versuche man, die die Saison auch für Nagelsmann zu einem positiven Ende zu bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unterdessen sprach Tuchel am Samstagabend auch nochmal über die Kontaktaufnahme der Bayern zu ihm. „Ich war am Anfang ganz ehrlich überrascht, dass es um einen sofortigen Job geht“, so der 49-Jährige bei ‚Sky‘, „Ich dachte, dass wir vielleicht ein Sondierungsgespräch führen, ob ich schon irgendwo für den Sommer zugesagt habe.“ Dem war nicht so – und anschließend gab es für Tuchel auch „kein Taktieren und keinen Plan B.“

Lese-Tipp

Kahns skurriler Auftritt: Nagelsmann-Seite gibt Contra