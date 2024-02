Paderborn bindet Eigengewächs Ens

Martin Ens hat einen Profivertrag beim SC Paderborn unterschrieben. Wie der Verein offiziell verkündet, wird der 22-Jährige vom Amateur- zum Lizenzspieler befördert. Zuletzt hatte der Klub schon Mattes Hansen (19), Ilyas Ansah (19) und Raphael Obermair (27) mit neuen Arbeitspapieren ausgestattet.

„Martin verfügt über Qualitäten, um sich in unserem Zweitliga-Team durchzusetzen. Er ist technisch stark, sehr ruhig am Ball und verfügt über eine gute Übersicht und ein starkes Aufbauspiel“, so Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber. Ens absolvierte in dieser Spielzeit 17 Partien in der Regionalliga West. Nach guten Leistungen in der vierten Liga sowie überzeugenden Auftritten im Trainingslager kam der Defensivspieler im neuen Jahr zu seinen ersten beiden Zweitliga-Einsätzen.