Medien: United bietet für Arnautovic

Manchester United probiert es angeblich bei Ex-Bremer Marko Arnautovic (33). Laut Gianluca Di Marzio hat der englische Rekordmeister ein Angebot zwischen acht und neun Millionen Euro beim FC Bologna eingereicht – der Serie A-Klub habe die Offerte in den Wind geschlagen.

Arnautovic steht noch bis 2024 in Bologna unter Vertrag. In der Saison 2021/22 überzeugte der 102-fache österreichische Nationalspieler mit 15 Toren in 34 Pflichtspielen.