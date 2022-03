Magath übernimmt bei Hertha

Hertha BSC hat nach der Entlassung von Tayfun Korkut einen neuen Cheftrainer engagiert. Felix Magath wird ab sofort mit dem Team arbeiten, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern. Die Zusammenarbeit ist bis zum Saisonende angedacht.

Der 68-Jährige nimmt die Herausforderung in Berlin an: „Ich hatte sehr klare Gespräche mit Fredi Bobic. Uns ist die sportliche Lage bewusst. Ich bin bereit mit all meiner Erfahrung dabei zu helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden Spiele.“

Für den Montag wurde eine Pressekonferenz angesetzt. Ab 13:00 Uhr werden sich Geschäftsführer Fredi Bobic und der Neu-Trainer Magath den Fragen der Journalisten stellen. Zuletzt war Magath in beratender Rolle bei Admira Wacker und den Würzburger Kickers tätig.