Gomis vor Vertragsauflösung

Bafétimbi Gomis wird Saudi-Arabien in Kürze den Rücken kehren. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato verhandeln aktuell die Berater des Franzosen in Riad mit Al-Hilal über eine Vertragsauflösung. Der 36-Jährige will sich noch bis zum Ende der Transferperiode einen neuen Arbeitgeber suchen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interessenten stehen bereits Gewehr bei Fuß. Neben Özil-Klub Fenerbahce plant auch Stadtrivale Galatasaray eine Rückholaktion des Stürmers. In der Saison 2017/18 sammelte der Routinier in 42 Pflichtspielen herausragende 38 Scorerpunkte (32 Tore, sechs Vorlagen). Darüber hinaus will Al-Rayyan Gomis nach Katar lotsen.