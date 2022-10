AC Milan: Neuer Vertrag für Giroud?

Der AC Mailand will offenbar mit Olivier Giroud weitermachen. Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge plant der italienische Meister, dem 36-jährigen Mittelstürmer eine einjährige Verlängerung seines auslaufenden Vertrags anzubieten.

Giroud ist bei Milan fester Bestandteil der Stammformation. In der laufenden Saison gelangen dem französischen Weltmeister sechs Tore und zwei Assists in 15 Pflichtspielen. Auch eine erneute WM-Nominierung ist für Giroud in Reichweite.