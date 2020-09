Kiels Wunschspieler Kirkeskov bestätigt Wechsel

Der von Holstein Kiel umworbene Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov bestätigt seinen Abgang vom polnischen Erstligisten Piast Gliwice. „Ich verlängere meinen Vertrag nicht“, so der Däne gegenüber ‚tipsbladet.dk‘, „es ist an der Zeit, mich in einer neuen Liga und auf einem höheren Niveau zu versuchen. [...] Ich habe bereits die Zukunft vor mir und ein neues Kapitel wird bald beginnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit dürfte Kirkeskovs Weg nach Kiel frei sein. In den vergangenen Tagen mehrten sich die Meldungen, dass eine Einigung zwischen dem 29-Jährigen und dem Zweitligisten auf gutem Weg sei. Vieles deutet nun auf einen baldigen Vollzug hin.