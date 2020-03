Erling Haaland setzt sich hohe Ziele. Im Interview mit dem Magazin ‚France Football‘ sagt der 19-jährige Stürmer von Borussia Dortmund: „Ich versuche, so hart wie möglich zu arbeiten, um der beste Fußballer zu werden, den es gibt.“

In der laufenden Saison entwickelte sich Haaland zunächst bei RB Salzburg und seit Januar beim BVB zum Star. Am Mittwoch (21 Uhr) will er mit Schwarz-Gelb bei Paris St. Germain ins Viertelfinale der Champions League einziehen.