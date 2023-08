Fußballjahr gelaufen: Hiobsbotschaft für De Bruyne

Kevin De Bruyne kann das Fußballjahr 2023 wohl abhaken. Wie das belgische ‚La Dernière Heure‘ berichtet, muss der Mittelfeldspieler von Manchester City nach seiner erneuten Oberschenkelverletzung operiert werden. Der Eingriff ist gleichbedeutend mit einer mehrmonatigen Pause. Die Zeitung geht davon aus, dass der City-Star in diesem Kalenderjahr nicht mehr auf den Platz zurückkehrt.

Am Freitag musste De Bruyne im Spiel gegen den FC Burnley (3:0) nach 20 Minuten vom Platz. Seine Verletzung ist die gleiche, die sich der 32-Jährige zwei Monate zuvor im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (1:0) zugezogen hatte. City will verhindern, dass De Bruyne einen dritten Rückfall erleidet. Eine Operation war bereits nach der Verletzung gegen Inter in Betracht gezogen worden, nun ist diese nach der erneuten Blessur notwendig geworden.