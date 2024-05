Sesko wählt neuen Klub | Flick ärgert Bayern

Seskos Wunschziel

Benjamin Sesko kann RB Leipzig in diesem Sommer für festgeschriebene 65 Millionen Euro verlassen. An Interessenten mangelt es nicht. Eine besonders heiße Spur führt zum FC Arsenal. Laut dem ‚Mirror‘ ist ein Deal für die Gunners sogar schon in greifbarer Nähe. „Benjamin Sesko sagt ja zu einem Arsenal-Transfer“, so die Überschrift zur Exklusiv-News.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Arsenal sind auch der FC Chelsea, Manchester United sowie Klubs aus Italien am 20-jährigen Torjäger dran. Dem ‚Mirror‘ zufolge „präferiert der Slowene einen Wechsel ins Emirates“. Ob damit das letzte Wort gesprochen ist? RB Leipzig sollte sich zumindest schon einmal auf einen Abgang des Sturm-Talents vorbereiten.

Lese-Tipp

Leipzigs Angeliño wechselt zur Roma

Flicks erste Entscheidung

Beim FC Barcelona hat Hansi Flick die Führung übernommen. Der neue Trainer muss schnelle Entscheidungen treffen, was die Zukunftsplanungen angeht. In Bezug auf Ronald Araújo hat sich Flick schon festgelegt. „Priorität Araújo“, heißt es heute auf dem Cover der ‚Sport‘. Gemeint ist damit: Flick hat sich klar dafür ausgesprochen, dass der Uruguayer in Barcelona bleibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Barça-Bosse wollen darum nun wieder die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung aufnehmen. Araújo soll ein verbessertes Angebot vorgelegt werden. Flicks klare Ansage könnte also die Pläne des FC Bayern durchkreuzen. Der deutsche Rekordmeister beschäftigt sich seit Monaten intensiv mit dem 25-jährigen Innenverteidiger.