Köln: Özcan will abwarten

Salih Özcan will sich mit seiner Entscheidung über einen Verbleib beim 1. FC Köln noch Zeit lassen. Wie der Mittelfeldspieler gegenüber ‚Bild‘ mitteilt, soll dies nach Beendigung der laufenden Spielzeit passieren. Stand jetzt gibt es noch keine Tendenz, so der 24-Jährige. Er wolle „die Saison zu Ende spielen“ und fügt an: „Man kann nicht in die Zukunft schauen.“ Sein Vertrag beim FC läuft noch bis 2023.

Bei den Geißböcken ist sich der gebürtige Kölner seiner Rolle bewusst: „Ich bin hier aufgewachsen, bin Kölner durch und durch, wohne immer noch in Ehrenfeld. Ich bin jetzt schon gefühlt eine Identifikationsfigur für die Jungs, die in der Jugend spielen und zu mir aufschauen.“ Sobald Özcan mehr weiß, werde er das Gespräch mit Trainer Steffen Baumgart suchen: „Wenn es so weit ist, werde ich mit dem Trainer sprechen und danach eine Entscheidung fällen.“