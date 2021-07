Schalke verhandelt Mercan-Transfer

Der nächste Spieler könnte Schalke 04 zeitnah verlassen. Wie die türkische Nachrichtenagentur ‚DHA‘ meldet, verhandeln die Königsblauen aktuell einen Transfer von Mittelfeldspieler Levent Mercan zum türkischen Meister Besiktas. Von einer Einigung sollen beide Seiten aber noch ein Stück entfernt sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mercan kam in der vergangenen Schalker Abstiegssaison zu fünf Kurzeinsätzen in der Bundesliga und sowie zu einem Pokalauftritt. Beim Zweitliga-Start gegen den Hamburger SV (1:3) am Freitag musste er 90 Minuten lang zusehen. Große Aussicht auf Spielpraxis hat der 20-Jährige auch unter Dimitrios Grammozis nicht – ein Tapetenwechsel wäre die logische Konsequenz.