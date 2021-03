Juve: Folgt Allegri auf Pirlo?

Andrea Pirlos Job als Cheftrainer von Juventus Turin wackelt nach der überraschenden 0:1-Niederlage gegen Benevento Calcio am vergangenen Wochenende. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ hat der 41-Jährige noch die verbleibenden elf Pflichtspiele Zeit, die Verantwortlichen der Bianconeri zu überzeugen. Sollte sich der Negativtrend unter dem früheren Mittelfeldregisseur fortsetzen, muss Pirlo seinen Hut nehmen.

Erste potenzieller Nachfolger bringt die Sporttageszeitung ebenfalls ins Spiel. So könnte Ex-Trainer Massimiliano Allegri an die Seitenlinie der Alten Dame zurückkehren. Unter der Leitung des 53-Jährigen gewann der Klub unter anderem fünf Meistertitel in Folge. Das Team von Pirlo ist mit zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand dagegen weit von einem Erfolg entfernt. Dazu schied man im Champions League-Achtelfinale gegen den FC Porto aus.