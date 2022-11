Kleine WM-Hoffnung: Klostermann vor Comeback

Lukas Klostermann wird noch vor der WM-Pause in den Kader von RB Leipzig zurückkehren. Die Sachsen informieren darüber, dass der lange verletzte Abwehr-Allrounder möglicherweise schon am morgigen Mittwoch (20:30 Uhr) gegen den SC Freiburg im Aufgebot stehen könnte. Spätestens am Samstag (15:30 Uhr) bei Werder Bremen soll es dann so weit sein.

Klostermann zog sich im August einen Syndesmosebandriss zu und fällt seither aus. Der deutsche Nationalspieler (16 Länderspiele) darf sich angesichts seiner Genesung noch eine kleine Resthoffnung auf die Teilnahme an der WM in Katar machen. Am Donnerstag (12 Uhr) gibt Bundestrainer Hansi Flick sein Aufgebot bekannt. Auf Klostermanns Parade-Position hinten rechts drückt beinahe traditionell der Schuh im DFB-Team.