Kleindienst spricht über Bundesliga-Gerüchte

Dass Tim Kleindienst im nächsten Jahr in der Bundesliga spielt, ist sehr wahrscheinlich. Wie der Stürmer des 1. FC Heidenheim im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ verlauten lässt, würde er sich bei einem verpassten Aufstieg „überlegen, sich mal zu verändern“. Bezüglich eines konkreten Interesses aus Liga eins habe er jedoch noch „nicht viel gehört“, beteuert der 27-Jährige.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde Kleindienst mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. Priorität hat für den treffsicheren Torjäger aber Heidenheim. „Ich möchte auch aktuell nicht viel wissen, weil wir in Heidenheim etwas Großes erreichen können und ich mich auf den Schritt konzentrieren möchte“, so Kleindienst. Abschließend stellt der derzeit beste Torschütze der 2. Bundesliga (20 Tore) fest: „Wenn wir am Ende wirklich den Aufstieg schaffen, würde ich ja sowieso in der Bundesliga spielen.“ Die Heidenheimer rangieren auf Platz zwei mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Lese-Tipp

Thomalla verlängert in Heidenheim