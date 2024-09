Rom: Hummels-Debüt verzögert sich

Die AS Rom wird nach der ablösefreien Verpflichtung von Mats Hummels noch einige Zeit auf dessen Debüt warten müssen. In einem Interview mit Klubmedien gestand der 35-Jährige, nach der Sommerpause körperlich noch nicht bereit zu sein: „Ich denke, es wird zwei bis drei Wochen dauern, bis ich wirklich spielbereit bin. Ich werde viel mit dem technischen Personal sprechen, ich werde hart arbeiten, sowohl auf dem Platz als auch im Fitnessstudio. Ich möchte so schnell wie möglich in bestem Zustand sein.“

Nach einem wochenlangen Hin und Her um die Dienste von Hummels erhielten die Römer letztendlich den Zuschlag. Der Innenverteidiger kommt mit der Erfahrung aus 442 Bundesliga-Partien für Borussia Dortmund und Bayern München in die italienische Hauptstadt.