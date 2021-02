Hamsik zurück nach Europa?

Lokomotiv Moskau befasst sich angeblich mit einer möglichen Verpflichtung von Marek Hamsik (33). Laut dem russischen Fernsehsender ‚Match TV‘ hofft der Hauptstadtklub auf einen ablösefreien Transfer. Bis zum 25. Februar ist das Transferfenster in Russland noch geöffnet.

Hamsik steht bis Jahresende bei Dalian Professional in China unter Vertrag. Die Asiaten hatten den Mittelfeldspieler vor zwei Jahren für 20 Millionen Euro von der SSC Neapel an Bord geholt. In 45 Einsätzen verbuchte Hamsik fünf Tore und vier Assists.