Forsberg spricht über New York-Transfer

Emil Forsberg blickt erwartungsfroh seinem nächsten Karriereschritt entgegen. „Ich freue mich auf dieses große Abenteuer, will Teil einer neuen und möglichst erfolgreichen Geschichte werden“, erklärt der Schwede im Interview mit der ‚Leipziger Volkszeitung‘. Nach neun Jahren bei RB Leipzig wechselt der Offensivspieler im Januar zu den New York Red Bulls.

Der 32-Jährige fährt fort: „Der Fußball hat in den USA an Bedeutung gewonnen. Die Vereinigten Staaten sind Mitausrichter der WM 2026, das ist jetzt schon dort ein großes Thema. Das Niveau und die Strahlkraft der MLS wächst. Und das hat nicht nur mit Messi und David Beckham in Miami zu tun. Ich habe mir schon ein paar Spiele im Fernsehen angesehen, freue mich auf meine neuen Kollegen.“