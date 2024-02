Magdeburger Cacutalua absolviert Probetraining

Malcolm Cacutalua könnte den 1. FC Magdeburg zeitnah verlassen. Wie Sportchef Otmar Schork in einer Medienrunde mitgeteilt hat, trainiert der 29-jährige Innenverteidiger derzeit auf Probe beim amtierenden litauischen Meister FK Panevėžys mit. Das Transferfenster in Litauen ist noch bis zum 18. März geöffnet.

In Magdeburg kommt Cacutalua nicht mehr zum Zug. Kein einziger Einsatz steht in der laufenden Spielzeit für den 1,88 Meter großen Abwehrspieler zu Buche. Schon in der vergangenen Saison reichte es nur zu fünf Zweitligaspielen, meist nur über wenige Minute. Nun bahnt sich eine sinnvolle Trennung an.