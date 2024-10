Überragender Havertz jagt van Persie | ManCity-Star verhaftet

Havertz abgefeiert

Kai Havertz ist der Mann der Stunde beim FC Arsenal. Beim 2:0-Statementsieg der Gunners in der Champions League gegen Paris St. Germain erzielte der deutsche Nationalstürmer das 1:0 per Kopf. Mutig warf er sich in die Flanke von Gabriel Martinelli und war das entscheidende Stück eher am Ball als PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma. Und auch am zweiten Arsenal-Treffer hatte Havertz seine Füße im Spiel, als er in den Freistoß von Buyako Saka sprang, den Ball zwar nicht berührte aber zur Irritation der Pariser Abwehr beitrug. Kein Wunder, dass der 25-Jährige zum Man of the Match gekürt wurde und in England abgefeiert wird.

Eine „hervorragende Gesamtleistung“ attestiert der ‚Evening Standard‘ und vergibt Havertz die starke Note 8 von 10. „Kai Havertz bringt seine Kritiker mit einer umwerfenden Statistik zum Schweigen“, konstatiert die ‚Sun‘, dass der DFB-Kicker im sechsten Spiel in Folge für Arsenal getroffen hat. Klubintern wird dieser Wert nur von Robin van Persie übertroffen, der in der Saison 2011/12 in sieben Spielen nacheinander traf. Havertz könnte am kommenden Samstag gegen den FC Southampton gleichziehen.

Für Schlagzeilen der ganz anderen Art sorgt derweil Matheus Nunes, portugiesischer Mittelfeldspieler in Diensten von Manchester City. „City-Spieler Matheus Nunes wurde in einem Madrider Nachtklub verhaftet, weil er das Handy einer Person gestohlen hatte“, titelt die spanische Zeitung ‚El Mundo‘. Der Vorfall habe sich am 8. September ereignet, als der 26-Jährige im Zuge der Länderspielpause spielfrei hatte und die Pause für einen Wochenendausflug nach Madrid nutzte. Am frühen Morgen sei Nunes zur Polizeistation von Arganzuela gebracht und festgehalten worden. Nach seiner Aussage durfte der 26-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Weiter berichtet ‚El Mundo‘ unter Berufung auf den Polizeibericht, dass die bestohlene Person, ein 58-jähriger Mann, ein Foto von Nunes auf der Toilette gemacht hatte, woraufhin dieser verärgert das Mobiltelefon an sich riss und nicht herausgeben wollte. Vor Gericht müsse sich Nunes nicht verantworten. Trotzdem wird der England-Profi, der ManCity im vergangenen Jahr noch eine Ablöse von 62 Millionen Euro wert war, derlei Aufmerksamkeit nicht gebrauchen können. Bis heute kommt Nunes nicht über die Rolle des Ersatzspielers bei den Skyblues hinaus. Das Handy-Gate wird seinem Standing sicher nicht zuträglich sein.