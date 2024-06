De Bruyne lässt Belgien-Zukunft offen

Kevin De Bruyne lässt sich Zeit mit der Entscheidung über seine Zukunft in der belgischen Nationalmannschaft. Im Anschluss an seine famose Leistung beim 2:0 gegen Rumänien sagte der Mittelfeld-Regisseur in der Mixed Zone: „Ich habe mir noch nicht überlegt, ob dieses Turnier das letzte für mich sein wird. Ich möchte nicht über das Ende nachdenken. Ich will meine Erfahrung an andere weitergeben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

102 Länderspiele hat De Bruyne inzwischen auf dem Buckel. Und auch auf Vereinsebene ist offen, wie es mit dem Taktgeber weitergeht. Interesse bekunden Klubs aus Saudi-Arabien, an Manchester City ist De Bruyne noch bis 2025 vertraglich gebunden. Zuletzt sagte der Rechtsfuß: „Wenn ich dort zwei Jahre lang spiele, kann ich unglaublich viel Geld verdienen. Dafür müsste ich 15 Jahre lang Fußball spielen. Vielleicht komme ich selbst dann noch nicht einmal auf diesen Betrag. Dann muss man darüber nachdenken, was das für mich bedeuten kann. Aber im Moment kann ich damit noch warten.“