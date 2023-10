Inter: Neuer Angreifer soll kommen

Inter Mailand will im Januar offenbar auf der Stürmerposition nachbessern. Ein heißer Kandidat bei den Nerazzurri ist laut ‚Gazzetta dello Sport‘ wie schon im Sommer der Iraner Mehdi Taremi (31) vom FC Porto. Vorbereitungen laufen demzufolge bereits, um einen Deal zu Saisonhalbzeit nachzuholen.

Nur noch bis zum nächsten Sommer ist Taremi an die Portugiesen gebunden, würde also eine überschaubare Ablöse kosten. Eine Alternative soll der aktuell am Knie verletzte Albaner Armando Broja (22) vom FC Chelsea sein. Bei Inter fallen derzeit mit Marko Arnautovic (34) und Alexis Sánchez (34) zwei Angreifer verletzt aus.