Englische Klubs jagen 13-jähriges Supertalent

Der 13-jährige Christopher Atherton vom Glenavon FC aus Nordirland steht bei einigen englischen Klubs auf dem Zettel. Sein Trainer Guy Hamilton bestätigte gegenüber der ‚Times‘: „Es gibt großes Interesse von Premier-League- und Championship-Klubs, sie kommen und sehen ihn sich an. Ich werde keine Namen nennen, das würde das Vertrauen der Leute missbrauchen. Das Problem ist, dass der Junge erst mit 14 rüber darf, in England gelten andere Regeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst am vergangenen Dienstag debütierte der Angreifer als jüngster Spieler im Seniorenbereich in der Geschichte des Vereinigten Königreichs im JBE League Cup gegen den Dollingstown FC. Bei seiner Einwechslung in der 75. Spielminute war der Nordire gerade einmal 13 Jahre und 329 Tage alt. Atherton wusste sofort zu überzeugen und schoss das Tor zum 6:0-Endstand. Coach Hamilton schwärmte im Interview vom Jungen: „Er kann auf mehreren Positionen spielen, er spielt manchmal als Zehner hinter den Spitzen, er spielt manchmal vorne, er spielt außen. Er ist einer von diesen Jungs, die wahrscheinlich überall auf den Angriffspositionen spielen können. Er ist beidfüßig, hat ein großes Selbstbewusstsein und kann Tore schießen. Offensichtlich ist er erst 13, also wird er körperlich noch zulegen können, aber er arbeitet daran.“