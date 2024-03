Tottenham: 100-Millionen-Transfer unmöglich

Tottenham Hotspur plant für den Sommer keinen Mega-Transfer. „Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, 100 Millionen Pfund für einen Spieler auszugeben, falls Sie das andeuten wollen. Das ist nicht der Fall, und ich glaube nicht, dass das jemals der Fall für den Verein sein wird“, so Tottenham-Coach Ange Postecoglou auf der jüngsten Pressekonferenz. Es läge nicht an Geldproblemen. Postecoglou sagt dazu: „Sie haben recht, dass der Klub finanziell in einer guten Position ist. Aber wenn wir schlechte Entscheidungen treffen, haben wir keinen Vorteil.“

Einen anderen Ansatz verfolgten in den vergangenen Jahren der FC Arsenal, FC Chelsea sowie beide Vereine aus Manchester. In der Saison 2023/24 wurden bei den Blues über 464 Millionen Euro in Neuzugänge investiert. Die kostspieligste Neuverpflichtung war Moisés Caicedo. Der 22-jährige Ecuadorianer wechselte vor der Saison für 116 Millionen Euro von Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion zu den Londonern.