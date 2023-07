Ausweg Anfield: Klopp will Mbappé | Jay-Z-Takeover bei Tottenham?

Spektakuläre Idee um Mbappé-Leihe

Sorgt der FC Liverpool auf dem Transfermarkt für einen Paukenschlag? Wie der ‚Mirror‘ berichtet, bemüht sich der Verein von Kulttrainer Jürgen Klopp um eine Leihe von Superstar Kylian Mbappé. Die Hoffnungen der Reds würden dadurch genährt, dass die Mutter des 24-Jährigen, die auch als dessen Beraterin fungiert, bekennender Fan des Klubs ist. Zudem habe Mbappé selbst großen Respekt vor dem LFC.

Ob sich Paris St. Germain auf ein solches Geschäft einlässt, bleibt abzuwarten. Das Tischtuch zwischen PSG und seinem Ausnahmefußballer ist zerschnitten. Liverpool hätte angeblich kein Problem damit, dem Franzosen für ein Jahr einen Ausweg zu bieten, damit dieser im Anschluss an die Leihe seinen Wunschtransfer zu Real Madrid vollziehen kann.

Hard Knock Life bei den Spurs

Mit einer nicht minder aufsehenerregenden Nachricht wartet der US-amerikanische ‚Express‘ auf. Demzufolge zeigt Rap-Legende Jay-Z Interesse daran, Tottenham Hotspur zu kaufen. In dem Bericht des ‚Express‘ heißt es, dass der 53-Jährige ein „kühnes“ Angebot vorbereitet, um den Premier League-Klub zu übernehmen. Der Rapper führe eine Gruppe amerikanischer Investoren an, die darauf warten, das Schicksal vom jetzigen Besitzer Joe Lewis zu erfahren.

Zur Erläuterung: Der 86-Jährige wurde am Mittwoch vom FBI festgenommen. Die Anklage: Insiderhandel und Wertpapierbetrug. Lewis kam zwar gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 300 Millionen Dollar wieder frei, dessen Zukunft als Besitzer von Tottenham scheint trotzdem ungewiss. Lewis musste seinen Reisepass abgeben, darf derzeit nicht ins Ausland reisen und sich nur noch in New York, Florida und in seinem Haus in Georgia aufhalten.