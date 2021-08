CL-Auslosung: Diese Gegner drohen Bayern, Dortmund & Co.

Am 14./15. September ist es wieder soweit. Dann erklingt in einigen europäischen Stadien die Champions League-Hymne. Die Bundesliga schickt in dieser Saison den FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und den VfL Wolfsburg ins Rennen. Jeder deutsche Vertreter befindet sich für die Auslosung in einem anderen Topf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Topf 1

FC Chelsea

Manchester City

Atlético Madrid

FC Villarreal

FC Bayern

Inter Mailand

Sporting Lissabon

OSC Lille

Topf 2

FC Liverpool

Manchester United

Real Madrid

FC Barcelona

FC Sevilla

Borussia Dortmund

Juventus Turin

Paris St. Germain

Topf 3

RB Leipzig

Atalanta Bergamo

FC Porto

Benfica Lissabon

Ajax Amsterdam

Zenit St. Petersburg

Shakhtar Donetsk

RB Salzburg

Topf 4