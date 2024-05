Schalke holt dritten Neuzugang

Der FC Schalke 04 bastelt weiter am Kader und holt den nächsten Neuzugang an Bord. Von Absteiger Hansa Rostock wechselt Mittelfeldspieler Janik Bachmann zu den Königsblauen. Auf Schalke unterschreibt der 28-Jährige einen Vertrag bis 2027. Eine Ablöse wird nach Rostocks Gang in Liga drei nicht fällig, da Bachmanns Vertrag seine Gültigkeit verliert. Für die Kogge bestritt der flexibel einsetzbare Rechtsfuß 23 Saisonspiele.

Bachmann ist nach den beiden Außenverteidigern Anton Donkor (26) und Adrian Gantenbein (23) der dritte Neue bei S04. Über seinen Wechsel in den Ruhrpott sagt Bachmann: „Ben Manga und Marc Wilmots haben mir in einigen Gesprächen ihre Vision aufgezeigt, die mich beeindruckt und sofort überzeugt hat. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und in einigen Wochen vor der großartigen Kulisse aufzulaufen.“