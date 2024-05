Eintracht: Neuer Assistent für Toppmöller?

Eintracht Frankfurt hat Lehren aus der sportlich durchwachsenen Saison gezogen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, möchten die Verantwortlichen bei den Hessen einige Dinge verändern, um die Leistung der Mannschaft in der kommenden Spielzeit zu verbessern und Trainer Dino Toppmöller mehr zu unterstützen. Dieser bleibt trotz einiger Kritikpunkte an seiner Arbeit weiter im Amt.

Trotzdem überlege man bei der Eintracht, dem Coach einen weiteren erfahrenen Co-Trainer an die Seite zu stellen. Im Gespräch ist laut ‚Bild‘ Xaver Zembrod, mit dem Toppmöller bereits beim FC Bayern zusammengearbeitet hat. Zusätzlich seien Anpassungen am Trainingsgelände des Bundesligisten geplant. Verbesserte Krafträume sollen ebenso wie ausführlichere Trainingspläne in der Vorbereitung dafür sorgen, dass die Mannschaft einen besseren Fitnesszustand erreicht als in der abgelaufenen Saison.