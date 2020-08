Leicester bindet umworbenen Maddison

James Maddison bleibt bei Leicester City. Wie der Fünftplatzierte der abgelaufenen Premier League-Saison verkündet, hat der 23-Jährige einen neuen bis 2024 datierten Vertrag unterschrieben. Das bisherige Arbeitspapier des Spielmachers wäre 2023 ausgelaufen.

Maddison war 2018 für 25 Millionen Euro von Norwich City zu Leicester gewechselt. Dort schaffte er es mit starken Leistungen bis in die englische Nationalmannschaft. Der 23-Jährige war in der vergangenen Monaten wiederholt mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht worden.