Ludewig nach München

Der TSV 1860 München holt sich Verstärkung mit Bundesliga-Erfahrung. Kilian Ludewig (23) kommt per Leihe für ein Jahr von RB Salzburg zu den Löwen. In der Saison 2020/2021 lief der Rechtsverteidiger in Deutschlands oberster Spielklasse für den FC Schalke 04 auf.

Lese-Tipp

Nach zwei Jahren: Neuer Manager-Job für Heldt