Drei Neue für den SV Werder?

Beim SV Werder will man sich für die neue Saison insbesondere auf drei Positionen verstärken. Trotz der Vertragsverlängerung mit Anthony Jung (31) soll Verstärkung für die linke Seite geholt werden. Bremens Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz sagt zur ‚Bild‘: „Es ist noch nicht abgeschlossen. Tony ist sehr flexibel. Wir trauen ihm auch zu, in der Mitte zu spielen. Deshalb halten wir die Augen offen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Linksverteidiger Lee Buchanan (22), der in dieser Saison nur zweimal in der Startelf stand, könnte derweil verliehen werden. Offen ist auch, was aus den Stürmern Niklas Füllkrug (30) und Marvin Ducksch (29) wird – die Torjäger sind begehrt, Ducksch besitzt zudem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Interesse zeigt der FC Turin.

Lese-Tipp

Überschaubare Ausstiegsklausel: Italiener baggern an Ducksch

Folglich schauen sie sich an der Weser nach möglichen Neuzugängen für den Angriff um. Kommen soll darüber hinaus ein neuer Sechser: „Ein gestandener, defensiv denkender, zentraler Mittelfeldspieler mit Führungsqualitäten“, schreibt die ‚Bild‘. Gerüchte kursierten zuletzt um Ron Schallenberg (24), Kapitän beim Zweitligisten SC Paderborn.