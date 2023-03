Überschaubare Ausstiegsklausel: Italiener baggern an Ducksch

Gemeinsam mit Niclas Füllkrug (30) bildet Marvin Ducksch eines der aktuell gefährlichsten Sturmduos in Europa. Die selbsternannten „hässlichen Vögel“ sind ein maßgeblicher Faktor für die bislang erfolgreiche Saison von Werder Bremen. Die Frage ist nur: Wie lange können die Norddeutschen die beiden Stürmer noch halten?

Füllkrug – mit 15 Treffern aktuell Toptorschütze der Bundesliga – weckt Interesse in England. West Ham United hat die Fühler ausgestreckt. Und auch Ducksch hat international auf sich aufmerksam gemacht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bekundet der FC Turin Interesse am 29-Jährigen. Die in Duckschs Kontrakt verankerte Ausstiegsklausel beziffert die Boulevardzeitung auf 7,5 Millionen Euro.

Machen die Italiener also ernst und Ducksch entscheidet sich für eine Luftveränderung, wären Werder theoretisch die Hände gebunden. Duckschs Vertrag läuft noch bis 2024. Angesichts der starken Leistungen des Angreifers wären besagte 7,5 Millionen eine recht überschaubare Ablöse.