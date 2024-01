Eintracht: Ngankam nach Italien?

Jessic Ngankam könnte Eintracht Frankfurt nach nur einem halben Jahr schon wieder verlassen. Laut dem italienischen Journalisten Alfredo Pedullà bekundet Hellas Verona Interesse an dem 23-jährigen Angreifer, dessen ohnehin schwierige Situation in Frankfurt sich im Januar weiter zuspitzt.

Jean-Mattéo Bahoya (18) hat bereits unterschrieben, noch vor Ende des Wintertransfermarkts soll Hugo Ekitike (21/Paris St. Germain) folgen. Seit seinem Vier-Millionen-Transfer von Hertha BSC zur Eintracht stand Ngankam in lediglich zwei Bundesligaspielen in der Startelf. Seine drei Treffer steuerte der ehemalige deutsche U-Nationalspieler in den Pokalwettbewerben bei.