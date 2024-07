Keeper für 24 Millionen: Chelsea verpflichtet Jörgensen

Filip Jörgensen zieht es in die Premier League. Wie der FC Chelsea bekanntgibt, wechselt der 22-Jährige vom FC Villarreal zu den Blues. In London erhält der Keeper einen Vertrag bis 2031. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei 24,5 Millionen Euro.

Erst im Juni hatte Jörgensen seinen Vertrag beim La Liga-Klub bis 2029 verlängert. Der Däne stammt aus der Villarreal-Jugend und war seit neun Jahren im Verein. 2022 debütierte der aktuelle U21-Nationalspieler in der spanischen Liga und war in der vergangenen Spielzeit der unangefochtene Stammkeeper des Gelben U-Boots. In 36 Partien hielt Jörgensen sechsmal die Null und vereitelte statistisch gesehen die meisten Gegentore aller La Liga-Torhüter.