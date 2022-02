Barça & Real mischen bei Carvalho mit

Die offene Vertragssituation von Fabio Carvalho hat mit Real Madrid und dem FC Barcelona zwei weitere Topklubs auf den Plan gerufen. Der ‚Marca‘ zufolge haben die beiden spanischen Schwergewichte die Fährte des 19-jährigen Mittelfeldtalents vom FC Fulham aufgenommen. Am Saisonende läuft der Kontrakt des Teenagers aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit reihen sich Real und Barça in die lange und prominente Liste an Interessenten für den Teenager ein. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, der FC Chelsea und allen voran der FC Liverpool buhlen um die Dienste von Carvalho. Die Reds scheiterten am Deadline Day trotz Einigung und bestandenem Medizincheck an der rechtzeitigen Abgabe der Unterlagen. Nach wie vor gilt der Klopp-Klub als Favorit auf die Unterschrift des Youngsters, der in dieser Saison mit acht Treffern und vier Assists in 20 Einsätzen am Craven Cottage glänzt.