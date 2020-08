Werder-Flirt Lemina vom Markt

Der SV Werder Bremen kann sich die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Mario Lemina endgültig abschminken. Den 26-jährigen Gabuner zieht es leihweise vom FC Southampton zum FC Fulham. Die Cottagers sichern sich zudem eine Kaufoption.

Zusätzlich zu Lemina wechselt Harrison Reed zum Premier League-Aufsteiger. Der 25-jährige Mittelfeldmann, der schon in der vergangenen Saison auf Leihbasis im Craven Cottage auflief, kommt ebenfalls aus Southampton und kostet umgerechnet rund neun Millionen Euro.

