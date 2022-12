Bundesliga-Rückkehr: Bochum vor Kunde-Deal

Der VfL Bochum will sich für den Abstiegskampf mit einem alten Bekannten aus der Bundesliga rüsten. Wie das griechische Nachrichtenportal ‚sportdog.gr‘ berichtet, deutet alles darauf hin, dass Pierre Kunde in den kommenden Tagen an der Castroper Straße aufschlägt.

Die Verhandlungen mit Olympiakos Piräus über den Transfer befinden sich demnach in den finalen Zügen. Beim griechischen Spitzenklub ist der 27-jährige Mittelfeldspieler nicht mehr gefragt. In der Liga kam Kunde seit September zu keinem Einsatz mehr. Immerhin konnte er mit Kamerun bei der Weltmeisterschaft in Katar einige Spielminuten sammeln.

Wie viel Ablöse für den ehemaligen Mainzer fällig wird, ist nicht bekannt. Doch der Preis für Kunde dürfte überschaubar sein. 2021 hatte Piräus 1,8 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, sein Vertrag läuft 2024 aus. Bochum erhält mit dem Mittelfeldmotor die dringend benötigte Verstärkung für die Zentrale. Zuletzt musste dort Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis (29) aushelfen.