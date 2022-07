Raum-Poker: Leipzig bessert nach

RB Leipzig hat im Poker um Linksverteidiger David Raum (24) nochmal die Kurve bekommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, brach die TSG Hoffenheim die Verhandlungen Anfang der Woche ab. Das Leipziger Angebot sei mit 24 Millionen Euro schlicht zu schwach gewesen für die Kraichgauer. Inzwischen sollen sich beide Klubs aber wieder am Verhandlungstisch befinden.

Der Pokalsieger hat laut ‚Sky‘ nämlich nachgebessert und nähert sich den rund 30 Millionen Euro an, die in der 2023 greifenden Ausstiegsklausel verankert sind. Somit deutet nun wieder einiges darauf hin, dass Raum in Kürze das RB-Trikot überstreifen wird. Mit dem deutschen Nationalspieler sind die Sachsen bereits klar.