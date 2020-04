Herrlich-Start: „Es brach einfach alles zusammen“

Heiko Herrlich hatte sich seine ersten Wochen als neuer Trainer des FC Augsburg anders vorgestellt. „Nach meiner Vorstellung haben sich die Ereignisse überschlagen, quasi jede Stunde kam eine neue Meldung zur Ausbreitung des Coronavirus“, so Herrlich in einem Interview mit der ‚Bild‘, „die Dynamik in der Entwicklung konnte keiner vorhersehen. Es brach einfach alles zusammen.“

Herrlich trat am 10. März die Nachfolge des entlassenen Martin Schmidt an, auf sein Pflichtspieldebüt an der Seitenlinie des FCA wartet der ehemalige Leverkusen-Trainer bis heute. Herrlich meint: „Es bringt nichts, darüber nachzudenken, wie es hätte anders sein können, das kostet zu viel Energie. Alle Trainer leisten gerade Pionierarbeit. Es ist eine Herausforderung, Spieler so zu trainieren, dass sie unter diesen Umständen für ihren Beruf fit bleiben.“