Zweitliga-Duo an Mees dran

Offensivspieler Joshua Mees winkt ein Verbleib in der zweiten Liga. Dem ‚kicker‘ zufolge zeigen unter anderem der 1. FC Kaiserlautern und Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 Interesse am 28-Jährigen, dessen Vertrag beim Aufsteiger Holstein Kiel Ende Juni ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mees kommt in der vergangenen Bundesligasaison auf 13 Spiele, in denen er ein Tor erzielte und zwei Vorlagen gab. Vor knapp vier Jahren war der gebürtige Lebacher von Union Berlin an die Förde gewechselt, wurde zwischenzeitlich an Jahn Regensburg verliehen (2022/23). Nun ist Schluss im hohen Norden.