Mainz verpflichtet Hanche-Olsen

Andreas Hanche-Olsen (25) schließt sich dem FSV Mainz 05 an. Beim Bundesligisten hat der Innenverteidiger einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Hanche-Olsen kommt vom belgischen Tabellenfünften KAA Gent, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Der 14-fache norwegische Nationalspieler betont, es sei sein „Ziel und ein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Der Wechsel nach Mainz ist der perfekte Schritt für mich, weil der Verein alles hat, was mich am Fußball reizt: eine hohe Intensität im eigenen Spiel und ein leidenschaftliches Umfeld mit seinen Fans.“

Lange unter Beoabchtung

„Wir beobachten Andreas Hanche-Olsen schon seit geraumer Zeit“, verrät Sportdirektor Martin Schmidt, „bereits im Sommer haben wir uns intensiv Gedanken um ihn gemacht, deshalb ist es umso schöner, dass wir diesen Transfer im Januar nun finalisieren können. Andreas kann uns mit seiner Spielstärke und Ausdauer sowie seiner Erfahrung sofort helfen, ist aber auch perspektivisch für die Zukunft ein idealer Spieler für Mainz 05.“

Trainer Bo Svensson schwärmt: „Er ist […] im besten Fußballeralter, physisch stark und schnell – ein Innenverteidiger, der sich absolut über die Verteidigung des Tors definiert. Zudem ist Andreas ein echter Leader-Typ, der schon im jungen Alter in Norwegen die Rolle des Kapitäns übernommen hat und eine Top-Mentalität mitbringt. Er passt vom Profil sowohl sportlich als auch in der Persönlichkeit hervorragend in unser Team.“