Kruse kassiert Abfindung

Max Kruse (34) darf sich im Zuge seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg über einen siebenstelligen Betrag freuen. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichtet, liegt die Abfindung, die der Bundesligist zahlt, bei einer Million Euro. Kruses Kontrakt lief noch bis Sommer 2023.

Kruse wurde im September von Trainer Niko Kovac aussortiert. Kovac sagte damals: „Wir verlangen von jedem Spieler eine hundertprozentige Identifikation und Konzentration mit Fokus auf den VfL. Das Gefühl hatten wir nicht mit Max.“ Kruse kündigte derweil via Instagram an, sich am heutigen Dienstag zu den Geschehnissen zu äußern.