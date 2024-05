Wüstenklub denkt an Stuttgarts Ito

Hiroki Ito weckt erneut Interesse in der Wüste. Wie der katarische Sportsender ‚Al Kass‘ berichtet, ist der japanische Abwehrspieler vom VfB Stuttgart Thema beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Ahli SFC.

Ito läuft seit 2022 für den VfB auf. In der abgelaufenen Vizemeister-Saison war der 25-Jährige gesetzt. Zwischenzeitig bremste ihn lediglich eine Muskelverletzung sowie der Asien-Cup aus. In Stuttgart steht der 17-fache Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag, darin enthalten ist dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro.