Real: Asensio-Comeback & Benzema-Traumtor

Mit einem 3:0-Sieg setzte sich Real Madrid am späten Donnerstagabend in der spanischen La Liga gegen den FC Valencia durch. Es war eine Partie, die mehrere Höhepunkte aufwies, aber über eine Stunde brauchte, ehe das erste Tor fiel. Karim Benzema brachte die Königlichen nach 61 Minuten mit 1:0 in Führung.

Wenig später brach die Viertelstunde von Marco Asensio an. Nach rund einem Jahr Zwangspause aufgrund eines Kreuzbandrisses kam der 24-Jährige in der 74. Minute in die Partie. Wenige Sekunden und einen Ballkontakt später traf er zum 2:0. Ästhetisches Highlight des Abends war das 3:0, das Benzema nach Vorlage von Asensio in der 86. Minute mit einem kraftvollen Volley erzielte.