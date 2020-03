Flick gibt Auskunft: Vertragsgespräche und der Stand bei Neuer

Ungeachtet der Sommer-Verpflichtung von Noch-Schalke-Keeper Alexander Nübel plädiert Hansi Flick für eine Vertragsverlängerung mit Stammtorwart Manuel Neuer (Vertrag bis 2021). „Man kann nur raten, dass man mit ihm verlängert. Manu ist da sehr unaufgeregt, er weiß, was er an diesem Verein hat. Er will eine Entwicklung abwarten und das ist dann seine Entscheidung“, sagte Flick auf der heutigen Pressekonferenz.

Sein eigener Vertrag als Cheftrainer endet nach der Saison. Zuletzt, insbesondere nach der symbolhaften Stift-Übergabe von Karl-Heinz Rummenigge, schien eine Verlängerung nur noch Formsache. Flick zum Stand der Dinge: „Wir sind im Austausch. Wir haben ausgemacht, dass wir schauen, wie die Saison verläuft. Bis jetzt ganz gut, aber wir wissen, dass es relativ schnell gehen kann, es ist ein Tagesgeschäft.“

Von bislang 20 Partien als Chefcoach konnte Flick 17 gewinnen, nur ein Spiel ging verloren. „Es macht Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten, das sieht man auch an den Ergebnissen und auch die Art und Weise, wie sie spielt, ist schon beeindruckend“, schlussfolgert Flick, „aber was danach kommt, das wird sich zeigen. Im Moment mache ich mir da überhaupt keine Gedanken.“ Zunächst steht für den FC Bayern der Liga-Alltag auf dem Programm: Am Sonntag (15:30 Uhr) ist der FC Augsburg in der Allianz Arena zu Gast.