Marmoush-Ersatz: Wolfsburg holt Tomás

Tiago Tomás (21) bleibt der Bundesliga erhalten. Der Offensivspieler schließt sich dem VfL Wolfsburg an. Bei den Wölfen erhält er ein Arbeitspapier bis 2027. Die Wolfsburger zahlen dem Vernehmen nach acht Millionen Euro Ablöse an Sporting Lissabon, 1,5 Millionen können an Boni folgen.

Die Portugiesen sichern sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung über zehn Prozent. Auch der VfB Stuttgart, für den der Rechtsfuß die abgeschlossene Saison auf Leihbasis auflief, hätte per Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zuschlagen können. Die Schwaben entschieden sich allerdings gegen eine Verpflichtung. In 47 Einsätzen für den VfB war der Angreifer an zwölf Treffern direkt beteiligt (acht Tore, vier Vorlagen).

Zu seinem Wechsel in die Autostadt sagt Tomás, der helfen soll, den Abgang von Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) aufzufangen: „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und bin glücklich, jetzt ein Teil der VfL-Familie zu sein. Ich kann es kaum abwarten, meine Mannschaftskollegen und mein neues Umfeld kennenzulernen und endlich loszulegen.“

VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz fügt an: „Tiago steht noch am Anfang seiner Karriere, er hat großes Potenzial und kann in Wolfsburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Ihm kommt zugute, dass er die Bundesliga bereits kennt und mit Sporting Lissabon auch auf internationaler Bühne schon Erfahrung sammeln konnte. Wir freuen uns auf ihn und sind überzeugt, dass seine Qualitäten unser Offensivspiel noch variabler machen werden.“