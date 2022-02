Blitz-Wechsel: Szalai verlässt Mainz

Ádam Szalai verlässt den FSV Mainz 05. Laut ‚kicker‘ ist sich der 34-jährige Ungar mit dem FC Basel über einen sofortigen Wechsel einig. Der bis zum Saisonende laufende Vertrag des Angreifers soll im Sinne des Routiniers vorzeitig aufgelöst worden sein, um den Transfer zu ermöglichen. Bereits gestern Abend schloss das Transferfenster in der Schweiz, die offizielle Bekanntgabe des Wechsels dürfte also nicht mehr lange auf sich warten lassen.

In Basel wird Szalai einen Vertrag bis Sommer 2023 erhalten. Bei Mainz war der großgewachsene Mittelstürmer nur noch selten erste Wahl. Zuletzt fehlte der Rechtsfuß wegen einer Kopfverletzung, die er sich bei einem Autounfall zugezogen hatte.

In der aktuellen Spielzeit erzielte Szalai in 14 Einsätzen einen Treffer. 2019 war der Angreifer ablösefrei von der TSG Hoffenheim nach Mainz gewechselt, konnte aber nicht an seine erfolgreiche erste Zeit (2010 bis 2013) bei den Rheinhessen anknüpfen.