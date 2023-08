Einigung: Volland vor Bundesliga-Wechsel

Nach drei Jahren im Fürstentum geht es für Kevin Volland in Kürze wohl zurück nach Deutschland. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sich die AS Monaco und Union Berlin über die Wechselmodalitäten einig geworden. Der Transfer kostet die Eisernen demnach 4,5 Millionen Euro, 1,5 Millionen können später durch Bonuszahlungen noch hinzukommen.

FT kann diese Informationen bestätigen. Die Rückkehr des 31-jährigen Angreifers in die Bundesliga steht unmittelbar bevor. Volland steht einer Zukunft in Köpenick offen gegenüber. Sein aktueller Vertrag in Monaco läuft im nächsten Jahr aus.

Der 15-malige Nationalspieler war dem Klub aus der Ligue 1 vor drei Jahren noch elf Millionen Euro wert. 115 Spiele, 39 Tore und 24 Assists später werden sich die Wege voraussichtlich wieder trennen.